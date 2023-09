Pamela Prati, "ha solo 19 anni": beccata così, travolta dalle malelingue

21 settembre 2023 a

a

a

Nuovo amore per Pamela Prati, che starebbe facendo sul serio con Simone Ferrante. Lo dimostrano le foto scattate e pubblicate dal settimanale Chi. Nelle immagini rubate dai paparazzi, si vede l'ex star del Bagaglino mentre è a cena a Roma insieme al modello casertano di 19 anni. I due farebbero coppia dallo scorso giugno e sarebbero stati sorpresi dai paparazzi mentre erano a cena in un ristorante della Capitale che hanno poi lasciato tenendosi abbracciati.

A ufficializzare la relazione qualche tempo fa era stata la stessa Pamela, che aveva deciso di parlarne con i suoi fan su Instagram. Poi, lo scorso 10 settembre, la showgirl ha pubblicato una foto in cui Simone compare di spalle. E a corredo questa dolce didascalia: “È mio destino amarti e spero tu sia sempre presente perché questa è stata la nostra fortuna. Mi fai impazzire”.

Il baby-fidanzato non esiste? Clamoroso, piove un altra bomba su Pamela Prati

Secondo il settimanale Chi, i due trascorrerebbero insieme tutto il loro tempo libero: “Simone è il suo +1 alle cene e ai party. Lo scorso weekend erano insieme in Umbria”, si legge sulla rivista. A proposito di questo legame, che non è stato immune alle critiche, la showgirl al settimanale avrebbe detto: "Detesto la parola toyboy. Le persone non sono giocattoli e metà, in fondo, è solo una questione di testa e di educazione a volersi bene”.