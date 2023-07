Pamela Prati beccata con il ragazzino, sapete chi è? La foto-scandalo

20 luglio 2023 a

Archiviato il caso Mark Caltagirone, Pamela Prati trova l'amore. Quello vero. Solo qualche giorno fa, l'ex star del Bagaglino aveva condiviso sul suo profilo Instagram una foto insieme a un nuovo misterioso uomo. Da lei nessun nome, nessun indizio. Eppure a lanciare lo scoop ci pensa il settimanale Diva e Donna: si tratterebbe di Simone Ferrante, modello di 19 anni, di ben 45 anni più giovane della Prati.

Oltre all'identità, il magazine mostra alcune foto della nuova coppia. I due vengono immortalati mentre si scambiano baci e abbracci per le vie di Roma. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip e la nuova fiamma hanno prima cenato insieme, poi si sono tenuti per mano e si sono scambiati un bacio appassionato.

Tuttavia, la differenza d’età tra i due sta già facendo discutere. Anche se la Prati non ha mai mostrato di curarsene. Sui cosiddetti "Toyboy", aveva tuonato: "Detesto la parola toy-boy. Le persone non sono giocattoli, e l’età in fondo è solo una questione di testa e di educazione a volersi bene". E ancora: "Una volta solo gli uomini potevano permettersi di diventare più belli invecchiando... di avere giovani amori accanto. Oggi sappiamo che non conta l’età: una donna raggiunge l’apice della propria sensualità dopo i 40, quando conosce meglio se stessa".