Giacomo Urtis da Cruciani, "una quarta": confessione intima estrema

Nuovo capitolo nella telenovela giallo-rosa di Giacomo Urtis e Fabrizio Corona. Qualche tempo fa il chirurgo estetico dei vip, in fase di transizione, era stato pizzicato di sera con l'ex re dei paparazzi, in moto, e ai curiosi aveva annunciato il prossimo matrimonio con l'ex di Belen Rodriguez e Nina Moric. Colpo di scena, visto che Corona ha sempre avuto fama di playboy.

Intervistato dalla Zanzara, il programma condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo su Radio 24, proprio Urtis è tornato sul rapporto con Fabrizio: "Lo voglio sposare", ribadisce, sostenendo che sia stato proprio Corona a chiedergli di convolare a nozze.

"Solo buffonate? Lui mi ha strumentalizzata, ma io sono innamorata e il prossimo anno lo voglio sposare", spiega Urtis, che ora si fa chiamare Jenny e che in studio da Cruciani si presenta in abito da sposa: "Ho messo il velo da sposa in segno di protesta, per tutte le donne scaricate da Corona", spiega con un pizzico di maliziosa ironia. Intervistato da Francesca Fagnani a Belve, lo stesso Corona aveva definito qualche giorno fa Urtis "un amico da tanti anni, abbiamo scherzato".

"Ovvio - è il commento di Urtis -, c'era la fidanzata che lo guardava in studio, ma l'ha detto anche lui che ha dato degli 'assaggi'", la risposta di Urtis. "Diceva che sentiva le farfalle nello stomaco quando mi vedeva, in discoteca faceva il geloso e marcava il territorio", ha concluso il chirurgo, assicurando che per meglio valorizzare la sua identità femminile dovrà finire sotto i ferri: "Essendo alto non posso farmi un seno piccolo, penso di farmi almeno una quarta".