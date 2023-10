Syria, maglietta bagnata senza reggiseno (ed Elodie): la foto-scandalo

06 ottobre 2023 a

Quando si parla di Elodie, è sempre polemica. Anche indirettamente. Ne sa qualcosa Syria: la 46enne salita alla ribalta del pop italiano giovanissima, a cavallo degli anni Duemila, con hit come Non ci sto, Sei tu e Se t'amo o no (tra Festival di Sanremo e Festivalbar), su Instagram ha pubblicato una foto simpatica e un po' maliziosa in cui indossa una semplicissima maglietta.

Sopra, la scritta "Lacrime mie", citazione esplicita di uno dei tormentoni della più giovane collega, quella Due portata con grande successo sul palco dell'Ariston a inizio anno. Il problema, se così si può dire, è che la maglietta completamente bagnata aveva come "risvolto" il fatto di rivelare un po' troppo le curve di Cecilia Syria Cipressi (questo il nome all'anagrafe di Syria), che sotto l'ha indossata senza reggiseno.

Risultato: parecchi commenti molti acidi e cattivi dei follower (soprattutto quelle di sesso femminile) che l'hanno accusata di farsi facile pubblicità e di dara gratuitamente scandalo. Addirittura.

Risposta d'obbligo di Syria: "Ah il bagno in piscina... Piagni che te passa... #discreta una volta ogni tanto " #sentitilibera Cecia!!!" Buona serata... Love u Elodie". Quindi spiega: "Disattivo i commenti ringraziando le persone che hanno scritto cose bellissime, ma alle bigotte che litigano qua sotto... Con sincero affetto non seguitemi non è necessario e andate a rompere le scatole da altre parti leoncine da tastiera con i profili privati. Non ve basta mai...". E tanti saluti.