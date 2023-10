Elettra Lamborghini, lo scatto bollente che fa impazzire l'Italia

05 ottobre 2023 a

Elettra Lamborghini incanta i suoi follower su Instagram: in una delle sue ultime storie, infatti, ha raccontato la sua esperienza con un nuovo arriccia capelli, ma l'attenzione dei suoi fan è ricaduta su altro. Al momento la cantante si trova in vacanza a Singapore con il marito Afrojack. Nel video che ha catturato l'attenzione dei suoi seguaci, la cantante si trova in una stanza di hotel a Singapore e davanti allo specchio, in mutande e reggiseno, si filma dicendo: "Amici miei, mi sono fatta i capelli da sola... disagio! Cioè non sono proprio capace... ho comprato questo arriccia capelli, però non saprei. Io ci provo anche ma sembro nonna Belarda".

E non è tutto. Perché subito dopo la Lamborghini ha pubblicato anche un'altra storia in cui ha chiesto ai suoi fan cosa preferiscano: "Voi scegliete la f*** o il paesaggio?", inquadrando in un secondo momento il paesaggio visibile dalla sua camera. Quello che sta vivendo ora Elettra è il primo momento di relax, dopo che quest'estate è stata impegnata col tour "Elettraton", che ha riscosso parecchio successo, registrando sold out a tutte le date. I concerti hanno regalato grande soddisfazione alla Lamborghini che, comunque, alla fine del tour si è detta non solo molto felice ma anche un po' stanca.

