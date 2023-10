Elisabetta Gregoraci, la maglietta trasparente scatena l'odio

06 ottobre 2023 a

Un look che ha fatto discutere quello di Elisabetta Gregoraci: in uno dei suoi ultimi post su Instagram, la showgirl ha pubblicato delle foto che la vedono a cena a Montecarlo con una maglietta trasparente addosso. Proprio quest'ultima, però, non avrebbe convinto nessuno. A far innervosire i fan sarebbe stato un dettaglio presente sulla maglia, ovvero una foto della Madonna stampata all'altezza del seno.

Per alcuni fan, si tratta di una scelta di cattivo gusto viste le trasparenze e il significato religioso di quel simbolo. In ogni caso, la t-shirt in questione, come scrive Leggo, "è un capo Dolce e Gabbana dal costo di 995 euro che, abbinata alla minigonna in viscosa con placca logo della stessa marca, al costo di 550 euro, e alla mini borsa nera a secchiello di Gucci, 1340 euro, fa un totale di oltre 2.800 euro".

I commenti negativi sotto al post non sono mancati: "La maglia con la Madonna anche no dai!!!! Soprattutto sotto nuda e sopra la Madonna…. Bah!", ha scritto un utente online. Dello stesso tenore anche un altro commento: "Ognuno ha un credo o può benissimo essere atea, ma da credente non bigotta che ha sempre messo vestiti corti e scollati a me personalmente non piace un'immagine sacra con un intimo, poi siamo meno male liberi di vestire come vogliamo nel 2023".