Elisabetta Canalis fotografata in strada così: “Melissa Satta spostati”

02 novembre 2023 a

a

a

Sorridente e bellissima come sempre, Elisabetta Canalis ha pubblicato alcuni scatti per le strade di Los Angeles. La showgirl ha fatto ritorno negli Stati Uniti dalla sua bambina Skyler Eva, dopo che era stata impegnata per qualche settimana in Italia tra shooting ed eventi vari. Sempre molto attiva sui social, dove porta avanti anche una battaglia personale a favore dei diritti degli animali, ogni tanto la Canalis condivide degli scatti da capogiro: gli ultimi tra le vie di Beverly Hills hanno quasi raggiunto i 200mila like.

Inevitabile, dato che Elisabetta si mostra in tutta la sua sensualità mentre indossa un crop top a maniche lunghe bianco, una gonna color panna e stivali marroni al ginocchio. Si intravedono anche gli addominali, a conferma del fatto che la showgirl è in uno stato di forma strepitoso. Anzi, forse è il caso di dire che è in stato di grazia, con i fan che sono impazziti nel vedere le ultime foto scattate a Los Angeles. Ovviamente il post ha riscosso un successo enorme, dato che sono piovuti migliaia di commenti: la maggior parte di apprezzamento o ironici, alcuni invece hanno tirato in ballo Melissa Satta.

"Altro pianeta". Canalis, un solo gesto per gelare Melissa Satta: dopo Belve, il disastro?

Quest’ultima di recente è stata ospite a Belve, su Rai 2, e ha risposto anche a una domanda sulla rivalità con la Canalis, che ha provato a smorzare così: “Diceva che la imitavo? Siamo quasi di due generazioni diverse…”. Tra le due ci sono otto anni di differenza, ma è innegabile che la Canalis sia stata un modello per la Satta e per tante altre showgirl. Tra i commenti sotto al post di Elisabetta c’è chi ha scritto: “Melissa Satta spostati”. Ma anche “sei proprio di un altro pianeta” e “le 20enni rosicheranno davvero”.