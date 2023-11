Ilary Blasi e le corna, l'ultima bomba: "Chi è l'uomo del caffè"

29 novembre 2023 a

E' stato di parola, Fabrizio Corona. Aveva promesso che avrebbe rivelato chi è il famoso "uomo del caffè" di Ilary Blasi e così è stato, con il sito Dillinger-News (l'ultima creazione dell'ex re dei Paparazzi, già al centro del polverone calcioscommesse qualche settimana fa) che snocciola il nome dell'uomo che avrebbe fatto precipitare il rapporto tra la conduttrice Mediaset e il suo ormai ex marito Francesco Totti.

Ricapitoliamo: nel docufilm di Netflix Unica, in cui Ilary fornisce la sua versione dei fatti sulla crisi matrimoniale con l'ex capitano della Roma, la stessa ex conduttrice dell'Isola dei famosi aveva ammesso di aver visto a Milano un uomo misterioso, per un semplice caffè a casa sua. Siamo nel 2021 e a organizzare il faccia a faccia "in amicizia" è stata una amica in comune, la famosa parrucchiera Alessia Solidani. Una volta scoperto l'incontro, Totti si sarebbe fatto trascinare dalla gelosia di fatto rendendo ancora più seria la sua scappatella con Noemi Bocchi. Pochi mesi dopo, precipita tutto.

Ilary ha negato qualsiasi rapporto con il misterioso uomo del caffè, e anzi alla fine di Unica si lascia andare a una battuta maliziosa. Alla domanda "lo riprenderesti quel caffè?" risponde sibillina: "Farei pure altro a ‘sto punto", visto com'è finito il suo matrimonio. Qui interviene Fabrizio Corona, che dopo aver fatto il nome di Alessio La Padula, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi ("La Blasi ha tradito Totti con lui"), ora snocciola il nome di Cristiano Iovino.

"Durante uno degli speciali su Mario Caucci (ex marito e padre dei figli di Noemi Bocchi) a Non è l'arena di Massimo Giletti - ricorda Corona -, l'agenzia Atena ora editore di Dillinger-News collaborava con quel programma. E proprio durante quell'intervista, dopo che si era già racontata la verità sulla fine del matrimonio tra Ilary e Totti e dopo che l'ex calciatore aveva raccontato la sua versione al Corriere della Sera, noi avevamo mandato il giornalista Moreno Pisto a intervistare quello che oggi è conosciuto, secondo quanto afferma Fabrizio Corona, come 'il ragazzo del caffè', Cristiano Iovino". In quell'occasione il ragazzo aveva smentito tutto. Ma sul suo conto ci sarebbe qualche segreto.

Iovino "sarebbe tutto tranne che un personal trainer - sostiene il sito di Corona -. Lo si può definire un viaggiatore, uno che durante l'anno va in giro per il mondo, in cerca di avventura e vivendo la sua vita senza punti fermi e fissa dimora...". Il gancio per l'incontro, conferma Dillinger-News, è stata Alessia, parrucchiera all'Eur a Roma ma soprattutto "attiva nelle pubbliche relazioni" che conosceva Iovino da tempo.

In realtà, sostiene Corona, Ilary e Cristiano si erano già visti altre volte a Milano: "Era proprio il periodo di ascesa della conduttrice, quando si inventava qualsiasi scusa pur di non tornare a Roma dal marito Francesco. Proprio in quel periodo l'ex letterina stava iniziando a godersi la vita e la sua indipendenza mentale".

A far impazzire di gelosia Totti, suggerisce Corona, non solo la chat tra Ilary e Alessia ma pure quella tra la moglie e Iovino. Legati non da amore ma da una storia "d'avventura, puro divertimento, per trasgredire e forse vivere la vita". E dopo Unica, conclude Corona, i rapporti tra Ilary e Cristiano non sarebbero più buoni.