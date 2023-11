Ilary Blasi, Pier Silvio Berlusconi: "Divorzio e corna?", le parole che non ti aspetti

29 novembre 2023 a

a

a

È il momento di Ilary Blasi. Dopo il successo di Unica, il docu-film su Netflix in cui parla di vent'anni di storia d'amore con Francesco Totti dal primo incontro alla separazione, ora Pier Silvio Berlusconi la conferma alla conduzione de L’isola dei Famosì. La nuova edizione del programma, "è in palinsesto, ci sarà e dovrebbe partire in primavera, tra fine marzo e inizio aprile", ha detto l’amministratore delegato di Mediaset durante un incontro con la stampa per fare il punto di fine anno, nella sede di Cologno Monzese.

"Sulla conduzione, così come avevo già detto la scorsa estate in occasione della presentazione dei palinsesti", ha proseguito Pier Silvio, "noi siamo soddisfatti di Ilary Blasi e quindi l’intenzione, a oggi, sarebbe quella di andare avanti con lei, non abbiamo motivi per non farlo. Ma dobbiamo ancora parlarne con lei, quindi dobbiamo vedere". Di certo da parte del Biscione, dunque, c'è la volontà di confermarla alla guida del reality show nel 2024.

Ilary Blasi, tradita dal dettaglio del caffè: scoppia la bufera

A chi, poi, chiedeva a Pier Silvio Berlusconi se avesse visto il docu-film che la conduttrice ha girato per dare la sua versione sul divorzio dall'ex capitano della Roma, l'ad Mediaset ha risposto: "No. Un documentario su divorzio e corna… Vi prego. Che poi, povera Ilary….". In ogni caso, ha concluso, "ognuno vive le proprie questioni personali, soprattutto quel tipo di vicende, che ahimè sono sempre pesanti e difficilissime, come crede. Non giudico le persone".