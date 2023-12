William, "le corna di Kate": "Come ha usato Harry e Meghan"

02 dicembre 2023 a

a

a

"Prince William Affair", ossia "la tresca del principe William", è il nuovo argomento di conversazione nei programmi televisivi inglese e ovviamente degli articoli sui tabloid. Come rivela Leggo a mettere la Royal Family ancora una volta al centro dei pettegolezzi, cosa che da sempre ha cercato di evitare, ci sono lerivelazioni emerse nel nuovo romanzo dell'esperto reale Omid Scobie, Endgame. Il giornalista, molto amico di Harry e Meghan, ha svelato il piano secondo cui i Duchi di Sussex sarebbero stati "usati" per coprire una relazione extraconiugale del principe William di cui nemmeno il principe Harry aveva osato parlato in Spare.

"Ha invitato l'amante". Kate Middleton e le corna, disastro con Camilla

"Penso che la presunta relazione del principe William con Rose Hanbury sia mera speculazione ma ciò non toglie che, credo, che Harry e Meghan siano stati usati così tanto dai tabloid per oscurare queste presunte voci", ha detto Omid Scobie in una recente intervista rilasciata a ET. "Nel libro", ha aggiunto, "sono stato molto attento a concentrarmi su tutta la questione: le accuse contro William, Kate e le loro discussioni con Rose Hanbury". "Per ragioni legali, ci sono tante cose di cui non ho potuto scrivere. Comunque sia", ha puntualizzato il giornalista, "non vedo l'ora che arrivino prove concrete di tutto ciò che ho detto".

"È sua figlia": il divorzio che può far saltare il trono d'Inghilterra (per sempre)

Le prime voci della presunta relazione tra William e Rose hanno cominciato a circolare nel 2019. "Se ci si pensa bene", fa notare Scobie, "si vedrà che subito dopo, ecco che ai tabloid è stato dato in pasto il presunto razzismo di alcuni membri della famiglia. Poi, un mese dopo, Harry e Meghan hanno abbandonato i loro incarichi reali e, infine, ecco la notizia che i Big 4 (Harry, Meghan, William e Kate) non andavano d'accordo". "Una persona", conclude Scobie, "si è già dimenticata che si stava parlando di William e della presunta amante Rose, no?".