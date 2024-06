Elodie? "Non mi fregate". Iannone, la frase che gela anche Belen

15 giugno 2024 a

"Non mi fregate". Andrea Iannone, incalzato dal giornalista di Repubblica che lo sta intervistando, alza un muro di riservatezza sulla compagna Elodie. L'ex pilota di MotoGp è tornato in pista in Superbike dopo 4 anni di squalifica per doping, sfoggia un nuovo casco color arcobaleno con tanto di citazione di Albert Einstein e messaggio pacifista ("Only one race (gioca con la parola, 'corsa' ma anche 'razza', ndr): human race) ed è pure padrino del neonato mondiale femminile, al via a Misano. Più "inclusivo" di così non si potrebbe.

Ma è chiaro che l'attenzione di molti esula dal lato sportivo e finisce inevitabilmente su quello sentimentale. Lui, ex di dive bellissime come Giulia De Lellis e Belen Rodriguez, ha fama di playboy ma da tempo ormai fa coppia fissa con la popstar più sensuale d'Italia. "Elodie - spiega - è leggera, semplice. Allegra e solare. Che meraviglia e che fortuna vivere con lei". "Elodie parla di maternità, di congelare gli ovuli. E di Andrea dice: 'Lo metto in riga, con lui faccio un po' il sergente di ferro'. Possibile?", gli chiedono. E lui svicola: "Non rispondo, non mi fregate. Altrimenti comincia un assurdo teatrino sui giornali. Famiglia? Figli? Al momento sono concentrato sul rientro e il mio prossimo futuro. Non faccio più programmi a lungo termine, in passato mi è crollato tutto e mi ha fatto male due volte. Ma sicuramente, nel mio futuro c’è anche una famiglia".

Quel "mi è crollato tutto, mi ha fatto male due volte" è un riferimento sia alle traversie professionali che alla fine della storia, paparazzatissima e chiacchieratissima, con Belen. Da qui, forse, anche la comprensibile, più matura discrezione.