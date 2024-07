Francesca Pascale e Paola Turci, la coppia ha divorziato: "Erano in crisi da un anno"

17 luglio 2024 a

Il matrimonio tra Paola Turci e Francesca Pascale è già arrivato al capolinea. Ad appena due anni dalle nozze in Toscana l'ex compagna di Silvio Berlusconi e la cantante hanno divorziato. Lo riporta Dagospia, che ricorda come questa mattina il giudice della Procura di Firenze Benedetta Foti ha omologato l’accordo con cui le due donne hanno sciolto la loro unione civile.

Come racconta Dagospia, l'ultimo periodo è stato fatale per la coppia. Difficile, troppo difficile continuare ad andare avanti insieme. Un continuo rinvio che ormai si protraeva da un anno. La Turci non aveva gradito il "corteggiamento" di Francesca alla Fagnani durante un fuori onda di Belve, il programma da lei condotto. Alla Pascale, dal canto suo, non era andato giù un video postato su Instagram proprio da Paola con l'attrice ventenne Valentina Dispari.

Le prime foto insieme le pubblicò Diva e Donna, nel giugno 2020, a pochi mesi da un comunicato di Forza Italia che metteva fine alla lunga relazione tra Pascale e Berlusconi. Ma alla fine si è arrivati alla separazione consensuale, con un sonoro addio in Tribunale. Tra le due, c'è stato anche un accordo su una proprietà di una villa a Fiesole, in Toscana. Gli atti dell'immobile che verranno infatti trasferiti al comune di Montalcino. L'amore tra le due si è lentamente affievolito. Nonostante tutta la passione di un tempo.