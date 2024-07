Ilary Blasi, topless in piscina: Mykonos (e l'Italia) in tilt

21 luglio 2024 a

Un tramonto dorato, romanticismo, relax. E un topless, clamoroso. Ilary Blasi si gode l'estate e manda in tilt Instagram pubblicando la foto suggestiva del suo weekend d'amore con Bastian Mueller, l'imprenditore tedesco che nel suo cuore ha sostituito l'ex marito Francesco Totti.

La coppia è in vacanza nel meraviglioso teatro naturale di Mykonos, isola greca tra le capitali della movida vip europea. La conduttrice di Mediaset è a mollo nella piscina di un resort di lusso con vista sull'Egeo, immersa tra petali di rose rosse. Un privilegio non per tutti, che come sempre scatena la guerra tra fan e hater sulla sua pagina Instagram.

"Decisamente troppa ostentazione di ricchezza dimostrazione lampante di piccolezza e insicurezza", sentenzia un follower. "Foto stupenda.....e lei? Queen indiscutibilmente Queen!!", replica un altro. "Sapete che c'è? Fa bene. Che vi devo dire!".

E ancora: "Ho letto il tuo libro tutto d'un fiato Ilary... Sei una ragazza speciale... pura e con valori! Goditi tutto ora. E ricorda non è stupido chi vive col cuore. Il.vero stupido è chi tradisce senza cuore. Ti stimo molto". "Come mai sei immersa nei pomodori secchi?", ironizza un utente mentre un altro protesta: "Sì ma Bastiano faccelo vedere di più Ilaria". "Dai retta a me, le tue foto sono molto belle, disattiva i commenti così disattivi anche il veleno di cui si nutrono certi individui", "Ringrazia Totti... per tutta la vita e anche oltre...", "Se… vabbè Ilary ciaone, sei una visione", "Ma che è sta cafonata…", "Dai... siete assurde con questa ostentazione lusso, lusso e lusso!".