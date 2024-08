Melissa Satta e le amiche in bikini: le foto che fanno impazzire la Sardegna

03 agosto 2024 a

Melissa Satta si sta godendo un momento di relax e spensieratezza in Sardegna insieme alle sue amiche. Lo fa sapere lei stessa postando foto e video della vacanza su Instagram. Negli scatti, la showgirl sfoggia diversi tipi di bikini e di outfit estivi che mettono in risalto il suo corpo statuario. Sotto a uno degli ultimi post ha scritto: "Friends forever", "amiche per sempre".

Intanto, sembra procedere a gonfie vele la storia con Carlo Gussalli Beretta. I due, dopo essere stati paparazzati insieme diverse settimane fa, hanno deciso di ufficializzare la loro relazione sui social solo di recente. Lo hanno fatto entrambi, dai loro rispettivi profili, durante il viaggio in Grecia. La prima volta che furono fotografati erano a Madrid, poi ci sono stati i baci in spiaggia in Sardegna.

Infine la decisione di pubblicare contenuti insieme: Carlo ha repostato nelle sue storie una foto di Melissa davanti al Partenone di Atene. Poi entrambi hanno condiviso con i followers uno scatto in cui accovacciati scrivono su un muro. Quella è stata ufficialmente la loro prima foto social di coppia. In altre foto più recenti, Melissa Satta e il compagno appaiono insieme in Sardegna con gli amici e Maddox, il figlio che la showgirl e conduttrice ha avuto dall’ex marito Kevin Prince Boateng. “Happiness”, ha scritto su Instagram Satta nella didascalia di un post che la mostra innamorata con l’imprenditore.