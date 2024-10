Georgina Rodriguez cucina "vestita" così: il video che fa il giro del mondo

15 ottobre 2024 a

Un vestito corto e aderente e degli occhiali da sole scuri: così Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo, si è presentata davanti ai fornelli. In un video condiviso con i follower su Instagram, la modella argentina ha mostrato la sua ricetta della frittata di patate. "Tortilla de patatas" (la traduzione in spagnolo), ha scritto a corredo del filmato in cui la si vede cucinare questo piatto della tradizione. La frittata con patate e cipolle, infatti, è una delle pietanze classiche della cucina iberica.

A colpire i suoi seguaci, però, non è stata solo la preparazione del piatto. Anche l'abbigliamento scelto dalla Rodriguez ha attirato l'attenzione. La modella prima ha mostrato gli ingredienti fondamentali per la ricetta, ovvero patate, olio e uova, poi - quando è arrivato il momento di tagliare le cipolle - ha indossato gli occhiali da sole, un modello Chanel da 680 euro, come si legge su TgCom24. Sexy il resto dell'outfit: minidress nero con dettagli bianchi e decollete ben in vista. Sui capelli una fascia nera.

Georgina, che ora vive in Arabia Saudita insieme al compagno e ai figli, ha un passato da commessa nelle boutique dei brand più importanti. Un'esperienza che ha arricchito molto il suo stile e il suo modo di vestire, sempre molto ricercato.