Wanda Nara, ad Halloween "vestita" così: roba da matti

02 novembre 2024 a

Lingerie super sexy per Wanda Nara, che ha posato sui social mettendo il lato B in evidenza e facendo impazzire i suoi fan. "Dolcetto o scherzetto", ha scritto lei a corredo degli scatti pubblicati su Instagram. Nelle immagini in questione, la showgirl argentina indossa un perizoma nero e un reggiseno semitrasparente. Foto bollenti che hanno lasciato i suoi seguaci senza parole. Qualcuno, però, non ha potuto fare a meno di notare che tra i commenti positivi al post mancherebbe quello di Mauro Icardi. E per questo ci si è chiesti se per caso fosse tornato il gelo tra i due.

Tra le foto pubblicate dalla Nara su Instagram ci sono anche immagini che la ritraggono come una mamma dolcissima. La showgirl ha festeggiato Halloween con le figlie Francesca e Isabella e ha mostrato sui social i travestimenti scelti per le due bambine. Al momento Wanda Nara si trova in Argentina dove è impegnata con la conduzione di un programma in tv. Pare, inoltre, che nell'ultimo periodo si sia riavvicinata a Icardi. Lui l'avrebbe raggiunta qualche settimana fa e i due avrebbero così trascorso del tempo insieme.

Wanda e Mauro di recente hanno anche postato alcune foto di coppia nelle quali coccolano un cagnolino, Cookie. In ogni caso, però, lei continua a vivere in Argentina, lui a Istanbul (anche se in questi giorni si trova a Milano).