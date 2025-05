Massimiliano Allegri, bonus e soldi: la scelta fa impazzire i tifosi del Milan

Un grande, grandissimo ritorno. Massimiliano Allegri è di nuovo sulla panchina del Milan, undici anni dopo la sua ultima in rossonero. Dopo una stagione deludente terminata all’ottavo posto e senza qualificazione alle competizioni europee, il club ha deciso di puntare forte sull’esperienza e la solidità del tecnico toscano per rilanciarsi ai vertici del calcio italiano.

Il ritorno del mister segna anche un cambio di rotta nella strategia societaria. Ma non è tutto. Spuntano infatti indiscrezioni di peso. Secondo quanto riferito da Il Giorno, Allegri avrebbe rinunciato a inserire premi legati alla qualificazione in Champions League nel suo contratto, scegliendo invece di puntare tutto su un unico obiettivo di prestigio: lo scudetto. Un segnale potente, per nulla scontato, quello di Allegri: bonus solo per lo scudetto e non per la qualificazione-Champions, così come tutti avrebbero chiesto. Una scelta che, se confermata, farà schizzare le sue quotazioni tra i tifosi del Milan.

Il nuovo accordo dell'allenatore toscano con i rossoneri prevede un biennale da 5 milioni di euro a stagione, con opzioni di rinnovo per un terzo e un quarto anno. Sono presenti bonus legati ai risultati, che potrebbero far salire la cifra complessiva fino a 7 milioni annui. Ma, in modo sorprendente, come detto tra questi non figura alcun premio per l’ingresso in Champions League, una clausola solitamente standard nei contratti degli allenatori delle big.