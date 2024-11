Taylor Mega, corna estreme: "Sono a tanto così, la tua faccia di m***da"

03 novembre 2024 a

Non ha confini la rabbia di Taylor Mega. L'influencer seguitissima su Instagram e su altri social, famosa nel mondo del gossip anche per la sua storia con Flavio Briatore, nei giorni scorsi si era scagliata contro la sorella, Giada Todesco, accusandola di corna "estreme": la ragazza, infatti, si frequenta con l'ex fidanzato della Mega. Taylor si era detta "pugnalata" alle spalle dopo aver scoperto che i due erano addirittura partiti per un viaggio romantico. Massimo riserbo sull'identità del ragazzo, non proprio un campione di sensibilità, ma tra poco la situazione potrebbe precipitare definitivamente.

Sempre l'influencer di origini friulane, infatti, in una storia sul suo profilo Instagram si è nuovamente scagliata contro il suo ex: "Visto che qualcuno ha messo in dubbio le cose che ho scritto, ovvero che ho detto che il mio ex era un ladro e un disturbato, potete chiedere in via della Spiga e vi racconteranno di quando ho dovuto rincorrerlo per riprendere i gioielli che mi aveva rubato",

La situazione tra Taylor e la sorella sarebbe in queste ore migliorata, con una riappacificazione. "Alla fine mia sorella, grazie anche alle mie storie, siamo riusciti a farla ragionare e rientrare in casa. E indovinate... Lui ha cominciato a minacciare pure lei (come avevo predetto). Faccio queste storie perché a me la cosa più di tanto non tocca, ho vissuto situazioni ben peggiori, ma un'altra ragazza potrebbe passare l'inferno per colpa di questo individuo".

Quindi la minaccia vera e propria al suo ex, chiamato per nome, "Simone": "I miei mi hanno pregato di non fare queste storie perché sono terrorizzati ma giuro non me lo perdonerei mai se dovesse fare del male ad altre ragazze. Ora che ti sei fatto questa bella nomea, caro Simone, è meglio se te ne torni a Londra... Vediamo quanti istituti bancari daranno ancora credibilità a un ladro, stalker e disturbato. Sono a tanto così da mettere pure una bella foto della tua faccia di me***a perché so già che dirai a tutti che si tratta di omonimia. Hai provato a giocare con la str***a sbagliata, razza di clown psicopatico".