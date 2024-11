Marigona, social impazziti per la sexy tifosa? Arriva una proposta allettante...

16 novembre 2024 a

Tutti gli occhi del web si sono concentrati su Olympiacos-Asvel, match valido per l'Eurolega di basket. Ma, più che delle giocate degli atleti in campo, l'attenzione del grande pubblico si è concentrata su un angelo presente sugli spalti. Si chiama Marigona, ha 24 anni anni ed è una meravigliosa ragazza kosovara. La donna è stata inquadrata dalle telecamere a bordo campo in compagnia di quello che ha tutta l'aria di essere il suo compagno. A quanto si apprende, pare che il fidanzato sia un uomo d'affari greco che lavora nella compravendita di orologi e oro.

La bellezza di Marigona ha stregato tantissime persone. Il suo profilo su Instagram è schizzato alle stelle, con i followers che sono aumentato a dismisura. Dopo un paio di giorni dalla sua apparizione in tv, la ragazza può contare infatti su più di 100mila followers. Un dato che gli potrebbe fruttare anche un bel ritorno economico.

Marigona, "come l'hanno beccata alla partita di basket": bomba sexy, mondo impazzito | Guarda

Anche in Gregia, la donna non è passata inosservata. Marigona ha ricevuto diverse proposte per lavorare in televisione. Riguardo l'invito di un programma di modelle, chiamato "Greece's Next Top Model (GNTM)", disse: "Penso che questo tipo di spettacoli riducano la personalità delle donne e le sacrifichino sull'altare della televisione. La bellezza esteriore ha sempre un impatto positivo sul mondo, ma non mi aspettavo che fosse un tale spreco".