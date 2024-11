Elisabetta Gregoraci, 16 anni più giovane di lei e atteggiamenti inequivocabile: con chi la beccano

20 novembre 2024 a

a

a

Smentito ufficialmente un ritorno di fiamma con Flavio Briatore. Elisabetta Gregoraci sembra più innamorata che mai e a farle battere il cuore sarebbe Tomas Talin. La conduttrice è stata infatti paparazzata insieme al giovane immobiliarista nei negozi di via Montenapoleone, a Milano. Lui acquista delle sneakers e la Gregoraci lo consiglia e lo accompagna nella scelta. Nelle foto diffuse da Chi i due sembrano però molto intimi.

Stando agli esperti di gossip, la 44enne e il rampollo 28enne (il padre di Talin ha una società che si occupa di imballaggi e bagagli nei maggiori aeroporti) si sarebbero conosciuti la scorsa estate sulla spiaggia della Versilia. "Negli ultimi mesi - si legge - lui e Elisabetta sono stati avvistati (ma non fotografati) durante alcune notti meneghine (per esempio all'Armani Privé) in atteggiamenti inequivocabili e nemmeno nascosti".

La Gregoraci ha da poco messo alla parola fine alla storia d’amore con Giulio Fratini e negli ultimi tempi sembrava essersi riavvicinata molto all’ex marito. Tra i due il matrimonio è finito da tempo, ma hanno mantenuto un rapporto d’affetto anche per il bene del figlio Nathan Falco. Nelle interviste sembrano ancora gelosi l’uno dell’altra e si dice che Briatore non gradisca che la Gregoraci appaia sui giornali con altri uomini.