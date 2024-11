Elodie, la provocazione di Lucilla Agosti: "Quel tronco era una foglia prima?"

22 novembre 2024 a

Il battibecco tra Elodie e Lucilla Agosti ha mandato in tilt i social. La pop star ha posato con le sue grazie in mostra nell'ultimo calendario Pirelli. Non proprio un bell'esempio per chi si è autoproclamata la paladina dei diritti delle donne contro il patriarcato. E, nel corso di un confronto andato in scena sull'emittente radiofonica R101, è rimasta spiazzata dalla provocazione della conduttrice. "Tra l'altro ci saranno dei meme. Io li sto aspettando", ha commentato Agosti. "Quali meme?", la replica di Elodie.

"Sai quella roba nuda, con il tronco davanti", ha insistito la conduttrice. Elodie, che aveva colto la provocazione, ha aggiunto: "No, spiegamelo. Quale tronco? Dai, veramente. Sono seria, spiegamelo". Ancora: "Che ti diranno tutti ma proprio tutti: ammazza oh, c’ quella roba lì davanti, era una foglia prima. Non ti arrivano queste cose qui? La grezzata dell’uomo arriva sempre...", la spiegazione di Agosti.

Presentato il Calendario Pirelli 2025, un ritorno alle origini tra sensualità e inclusione firmato da Ethan James Green.

"Questa foto s chiama Rebus (6,2,4): TRONCO DI FICA"#CalendarioPirelli #Cal2025 #Elodie pic.twitter.com/f4UY3fKX8X — Pietro Diomede (@PDUmorista) November 13, 2024

A quel punto Elodie, un po' spazientita, si è difesa così: "Magari l’hanno già scritta. Magari ho altro da fare e non leggo i commenti. Mi stupisco di te. Che stai aspettando il meme e il commento". "Io non voglio mettere in imbarazzo te", ha chiosato la speaker.