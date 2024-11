Annalisa in Costa Rica, le foto in bikini che mandano Instagram in tilt

Roberto Tortora 28 novembre 2024 a

Un po' come per Jannik Sinner, anche per la cantante Annalisa la stagione è stata lunga e logorante e adesso ci vuole una meritata vacanza. Un bel viaggio in Costa Rica, ben documentato da foto e stories su Instagram.

L’abbiamo anche vista tra le palme con indosso una maglia dell’Arsenal, in pieno stile blok core che tanto va di moda oggi. Un bel tour immersa nella natura, tra gli animali, senza far mancare però qualche scatto sexy che infiammi l’immaginario dei fan. Sfoggia il suo bel fisico in bikini, fa il bagno in un piccolo lago, insomma non fa annoiare chi la segue da anni. Sulla zip line si regala un momento d’avventura sfrecciando attraverso la foresta pluviale. "Io e il bradipo abbiamo moltissime cose in comune", scrive la savonese con la sua ironia.

Quest’estate Annalisa ha spopolato in duetto con Tananai con la hit Storie Brevi ed il successo ha travalicato l’Oceano Atlantico, perché è stata premiata da Billboard a Los Angeles, agli MTV Emas ha vinto il premio come Best Italian Act e anche in Spagna l’hanno apprezzata, perché ha trionfato come Fenomeno Europeo del 2024 ai LOS40 Music Award.

Il tutto, mentre viaggiava attraverso lo stivale per il suo tour estivo. In Costa Rica con lei, molto probabilmente, anche il marito Francesco Muglia, sposato un anno e mezzo fa, estate 2023. Molto discreto, difficilmente si fa ritrarre con lei che, invece, ne fa sempre un bel ritratto, come a Vanity Fair prima dei fiori d’arancio: "Non c’è mai stasi, che è la cosa che ho sempre temuto nelle relazioni e in ogni ambito della vita. Con lui mi sento sempre in movimento, anche il matrimonio non lo vedo come un punto di arrivo, ma come una ripartenza".