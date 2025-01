Diletta Leotta con Elodie, poco spazio all'immaginazione: foto bollenti

09 gennaio 2025 a

Diletta Leotta, insieme al marito Loris Karius e alla loro bambina Aria, ha trascorso le vacanze di Natale in montagna. "Il miglior modo per iniziare il 2025", ha commentato in una foto postata su Instagram. La conduttrice ha scelto la piccola città di Kitzbühel, nel Tirolo. SI tratta di una località sciistica molto gettonata tra gli appassionati della neve. E, in un certo senso, con questa fuga romantica ha smentito ancora una volta tutte le voci che la davano in crisi col compagno calciatore.

Come sempre, Diletta Leotta si è fatta immortalare in abiti che hanno scatenato la fantasia dei suoi ammiratori. Una tutina aderente per sciare, una giacchetta che lascia intravedere una scollatura devastante e un vestito da sera che non lascia troppo spazio all’immaginazione. "C'è chi zoomma e chi mente", ha commentato Gennaro su Instagram. "Meravigliosa", ha scritto Gabriella. Ma c'è anche chi non ha apprezzato questa versione di DIletta. "Sempre a bocce al vento. Oramai sembra che non sappia fare altro. E oltretutto mettere in una sequenza fotografica queste foto e poi quelle della bambina è quanto di peggio si possa fare. Complimenti", il messaggio di Sergio.

Insieme a loro c'erano anche Elodie insieme al fidanzato Andrea Iannone. Le due coppie sono solite uscire insieme e trascorrere qualche giorno di vacanza. Anche perché la cantante e la conduttrice sono molto amiche.