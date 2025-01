Ilary Blasi, "Lo famo strano?": piccantissima, com'è il sesso con Bastian Muller

11 gennaio 2025 a

Ilary Blasi è pronta a tornare su Netflix con la serie che racconta la sua vita. La conduttrice si racconta, dopo la separazione con l'ex marito Francesco Totti e il suo nuovo amore Bastian Muller. La showgirl ha convinto il pubblico. Come? Grazie alla schiettezza che usa quando parla di certi argomenti, come il sesso con il suo nuovo fidanzato. In uno degli episodi della serie, rivela proprio alcuni aspetti della sfera intima con l'imprenditore tedesco, con il quale fa coppia fissa ormai da due anni.

"Ho un buon rapporto con il sesso", ha confessato Ilary Blasi nella serie Netflix. "L'intimità con una nuova persona dopo 20 anni? C’è un detto 'scopa nuova, scopa bene'. Io mi vergogno di queste cose… lo vedrà pure mia madre dai". Dopo essersi fatta una sonora risata, Ilary spiega in modo più serio: "Quando c’è attrazione di conseguenza viene tutto naturale. Il sesso è la cosa più naturale che c’è. Non ho trovato difficoltà ad adattarmi a un nuovo corpo".

"Non è che ti puoi inventare chissà cosa, racconto quello che voglio raccontare - ha poi aggiunto -. Ma anche con le amiche non è che dico chissà che, sì certo il racconto e la battuta ci sono sempre state, ma niente più. Il sesso è divertimento, è leggero. Tabù? Lo puoi pure 'fare strano', però posso dire una cosa? Io sto comoda a letto. Sì, una volta fa una cosa diversa, però con il classico non ti sbagli mai".