Lewis Hamilton arriva in Ferrari? Rumors sul clamoroso flirt: "Con chi è stato beccato"

15 gennaio 2025 a

a

a

Lewis Hamilton sta per volare in Italia. L'ex Mercedes indosserà la prossima stagione la tuta rossa, per la gioia dei tifosi Ferrari e di tutti quelli di Formula 1. Intanto, l'inglese si sta godendo le meritate vacanze negli Stati Uniti, a New York. Proprio nella Grande Mela è stato avvistato insieme a una compagna speciale. Chi? L'attrice colombiana Sofia Vergara, celebre per aver recitato in Modern Family. La 52enne ha di recente dichiarato di essere single e, soprattutto, in cerca di un nuovo amore.

L'attrice era a pranzo con il nuovo pilota della Ferrari in un locale esclusivo di Manhattan. Come riporta TMZ, anche lo stesso Lewis Hamilton sarebbe single. In passato, il pilota è stato legato alla cantante Nicole Scherzinger.

Sofia Vergara and Lewis Hamilton Flirt After Two-Hour Lunch Date in NYC | Click to read more https://t.co/4MuSLyPz6r — TMZ (@TMZ) January 15, 2025

Passate le vacanze, per Lewis Hamilton sarà già tempo di tornare in pista. La prossima settimana l'ex Mercedes sarà nello stabilimento della Ferrari. Il 20 gennaio dovrà affrontare alcune sessioni di simulatore. E, secondo quanto svelato da AutoRacer.it, il 22 gennaio potrebbe essere il giorno per i primi giri di pista al volante della Ferrari F1-75, che ha disputato il campionato 2022. Un primo approccio con la Rossa, per il quale potrebbe esserci un vero e proprio pellegrinaggio dei tifosi.