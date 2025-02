Elettra Lamborghini, cosa cerca nel sexy shop: piccantissima, come la sorprendono

03 febbraio 2025 a

a

a

Una Elettra Lamborgini che non ti aspetti. La cantante è stata ospite del podcast di Alessandro Cattelan - Supernova - e si è concessa a una lunga intervista nella quale ha parlato anche del suo rapporto con dio. La showgirl, infatti, ha ammesso di aver parlato con l'Onnipotente: "Durante un volo è successo, però non mi parla più. Secondo me ho fatto qualcosa sbagliato, infatti sono un po' presa male e non mi parla da un po'".

Poi, la precisazione: "Forse stavo andando in Spagna o in Belgio, non mi ricordo più. Mi ha parlato. Mi ha detto qualcosina. Mi è arrivato qualcosa. Ogni cosa che gli chiedevo lui me lo faceva trovare in poche parole. Io avevo bisogno di risposte e lui me le faceva trovare. Adesso io ho un po' paura di aver fatto qualcosa perché io magari gli ho chiesto qualcosa e io ho fatto l'opposto. Allora forse lui sta cercando di farmi capire che ho sbagliato qualcosa". Intanto, però, Elettra Lamborghini ha pubblicato delle storie su Instagram dove si mostra indaffarata mentre cerca di acquistare un vibratore in un sexy shop che faccia proprio al caso suo.

Lamborghini, stagione elettrica su Nove: mentre va in onda...

Non solo la regione. Elettra Lamborgini ha confidato di non amare usufruire dell'autista. "Io non sopporto avere l'autista - ha detto -. Metti che voglio uscire alle 10 di notte, non succede quasi mai. Voglio uscire, voglio andare a prendere il McDonald's, boh, Sì. Così non succede mai Però l'ho fatto quando ero più giovane. E cosa fai? Chiami l'autista? No".