Wanda Nara, lite furiosa con Icardi: "Aiuto!", urla terribili. Una delle figlie si sente male: il video

La vita della ex coppia Mauro Icardi-Wanda Nara sta assumendo sempre di più i connotati tipici di una soap sudamericana. O per lo meno i tratti più grotteschi. L'ex capitano dell'Inter e la showgirl biancoceleste si sono separati ufficialmente non risparmiandosi niente: frecciatine, denunce, battaglie legali e umiliazioni in pubblica piazza. Le prime vittime, però, sono le loro piccole figlie: Francesca (10 anni) e Isabella (9 anni). L'ultimo episodio è la sintesi perfetta del loro disagio familiare.

Stando a quanto si apprende, il tribunale ha emesso una sentenza a favore dell'attaccante argentino concedendogli di trascorrere del tempo con le sue figlie. Ma a una condizione: non deve esserci anche l'attuale compagna China Suarez. L'ex capitano dell'Inter ha preso quindi le sue bambine per portarle a casa con lui. Ma, non appena è comparsa anche Wanda Nara, i due ex amanti hanno cominciato a litigare. Icardi avrebbe assunto un comportamento aggressivo nei confronti dell'ex moglie, cercando di imporle di tenere i cani, mentre le bambine, urlando e disperate, cercavano di convincere il padre a portare con sé i cani.

In un video diventato subito virale sui social, si vede Icardi con una delle figlie in braccio chiuso nell'ascensore. Poi Wanda Nara dispera, in evidente stato di agitazione. La situazione è rapidamente degenerata, con gli agenti di polizia che hanno impedito al calciatore di portarsi con sé le figlie. Nel frattempo, una delle bambine, spaventata, ha chiesto aiuto alla polizia, dicendo di sentirsi male. Nonostante gli agenti chiedessero al calciatore di lasciare la figlia che aveva in braccio, lui si è rifiutato. Infine anche Wanda Nara si è presa la scena, cominciando a piangere, urlare e implorando aiuto.