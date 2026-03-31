Elodie e Franceska nude in piscina: immortalate così

Elodie e Franceska Nuredini nuovamente insieme. Le due si sono fatte immortalare all'interno di una piscina. Su Instagram, infatti, la cantante ha mostrato alcuni frammenti delle sue settimane recenti. Tra questi, le immagini che la ritraggono nuda in piscina insieme alla ballerina con cui sembra fare coppia fissa da tempo. Nonostante non ci sia mai stata una conferma ufficiale, da mesi si rincorrono voci su una relazione tra la cantante e la ballerina, iniziata tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026.

Gino Paoli ed Elodie, le bordate e l'ultima feroce polemica Solitario, burbero, sincero fino ad apparire brutale. Gino Paoli, scomparso nella sua Genova a 91 anni, non ha mai avuto...



Secondo le ricostruzioni, tutto sarebbe iniziato durante una vacanza in Thailandia con il corpo di ballo. Elodie è reduce da una lunga relazione con Andrea Iannone, pilota motociclistico. Una storia d'amore finita non proprio benissimo. "Elodie litiga con Iannone per strada e poi corre da Franceska. Lei urla e lui va via", commentava il settimanale Diva e Donna che aveva tempo fa immortalato la ex coppia in un momento di concitazione.

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