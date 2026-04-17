Elodie e Franceska, "messaggi compromettenti e la foto oscena di Iannone": Selvaggia, tutta la verità

Si candida a diventare il "gossip del 2026", la storia d'amore tra Elodie e Franceska Nuredini, giovane ballerina diventata famosa per avere accompagnato la popstar sui palchi del suo tour 2025. Una "bella amicizia" diventata passione e relazione alla luce del sole, con la grande delusione di Andrea Iannone, compagno di Elodie dal 2022.

Indizi social, voci maliziose, rotture segrete, scenate di gelosia. Gli ingredienti della telenovela piccante ci sono tutti, e ora si aggiunge la versione di Selvaggia Lucarelli, che nella sua newsletter Vale tutto ricompone tutti i pezzi del mosaico giallo-rosa offrendo pure qualche succulento dettaglio inedito.

Si parte con il legame per così dire economico tra Iannone e l'ex giovanissima cantante di Amici di Maria De Filippi, diventata dominatrice delle classifiche a suon di hit e video audaci. "Fermo con lo sport per squalifica da fine 2019 fino a ottobre 2024, seppellito da spese legali, Iannone ha perfino dovuto chiedere prestiti a una delle sue ex, dovendo poi restituire la cifra negli anni - scrive Lucarelli -. Anche Elodie nel 2024 compra allo stesso Iannone un capannone in quel di Vasto per la cifra di 600.000 euro, un’operazione piuttosto strana che sembra suggerire un aiuto economico più che un irresistibile investimento immobiliare".

L'amore tra i due però è vero, anche lontano dai flash dei paparazzi e i selfie social. Qualcosa però si rompe. Iannone, nel novembre del 2025, parla "per la prima volta in maniera più intima e dettagliata della storia d’amore con la cantante quando era ospite di Gianluca Gazzoli nel suo podcast". Una dichiarazione pubblica, suggerisce Selvaggia, descritta da molti amici della ex coppia "come un tentativo disperato, da parte di Iannone, di ribadire pubblicamente la solidità di un legame che non era più così solido".

Nel frattempo il rapporto professionale tra Elodie e Franceska, ormai stabilmente nel suo corpo di ballo e sempre più in sintonia con la star, cresce a dismisura, da Sanremo 2025 al live di San Siro. "Pochi giorni dopo però Elodie, Franceska e Iannone vengono fotografati insieme in un ristorante, a Roma e poi mentre rientrano tutti e tre in un hotel", si legge nella newsletter della Lucarelli, che ricorda come "una nota pagina social di gossip ipotizza che Franceska sia invaghita di Elodie e che Iannone abbia scoperto dei messaggi molto compromettenti tra le due".

Si arriva al 10 dicembre scorso, con la foto di Francesca che ringrazia pubblicamente su Instagram Elodie con parole molto intense: "Sei così pura e candida e col tuo cuore e la tua fame hai creato qualcosa di grande, qualcosa che io non ho mai provato, mi sento diversa, ma mi sento pronta in qualche strano modo".

"Qui però secondo le mie fonti succede un'altra cosa inaspettata - è la bombetta di Selvaggia -: sotto le feste di Natale Elodie molla sia Iannone che Franceska. Mentre Iannone si infuria, Franceska entra in una crisi profondissima. È innamorata di Elodie, piange, si dispera. Anche Elodie sta male lontana da lei. È quasi Capodanno e le due capiscono di voler vivere la loro storia d’amore fino in fondo, Elodie ci ripensa". Le due si fanno vedere in discoteca insieme, a Milano e a Napoli. "Secondo alcuni gossip, nel locale si baciano senza nascondersi". Iannone (fotografato intanto insieme a Rocio Munoz Morales, rimasta single da poco dopo la rottura con Raoul Bova) non la prende affatto bene. Quando Elodie pubblica una foto abbracciata a Franceska, l'ex pilota della MotoGp "risponde" in malo modo. "Il primo febbraio accade qualcosa di abbastanza squallido: Iannone pubblica la foto di un letto matrimoniale con due vibratori sulle lenzuola. Sembra a tutti un messaggio di scherno nei confronti della ex e del suo nuovo amore. Iannone la cancella prontamente ma ormai è sui siti di gossip, Dagospia compreso".

"Il punto più interessante di tutta questa storia", conclude Selvaggia, è però un altro. "Non tanto il triangolo, le paparazzate, i messaggi criptici su Instagram o le frecciatine più o meno eleganti di Iannone. Ma il fatto che, per la prima volta in modo così evidente, una relazione tra due donne - una delle quali è una delle popstar più esposte e desiderate del Paese - non sia stata trattata come un 'caso', un evento eccezionale o un terreno di dibattito tra i soliti moralisti e la politica peggiore". "L’amore si vive, e nessuno è tenuto a spiegarlo. E questa normalità, in fondo, è la vera rivoluzione".