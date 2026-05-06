Michela Magalli, confessioni senza tabù: "Maschio o femmina? Non importa"

"Ho ricordi confusi della mia infanzia a causa dei filmini che ho rivisto. Non saprei più distinguere tra i miei reali ricordi e quei video", ha detto Michela. "A Natale venivano a trovarci Raffaella Carrà o Pippo Baudo , così come tanti altri personaggi in diversi momenti. Quando ero piccola non sapevo che fossero così noti. Anzi, ci ho messo un po’ persino a scoprire che lavoro facesse il papà".

Un'infanzia diversa dai propri coetanei, il peso di un cognome importante e, ora, la scelta di fare il clown. Michela Magalli, figlia del celebre conduttore Giancarlo , ha concesso una lunga intervista a Fanpage dove si è raccontata a 360 gradi. Partendo dall'infanzia - con i ricordi di Raffaella Carrà e Pippo Baudo che facevano visita a casa a Natale - passando dal rapporto speciale con il padre, fino ad arrivare alle ultime scelte di vita.

Quello stesso lavoro che la catapultava in un mondo diverso rispetto a quello degli altri bambini: "Quando eravamo in giro papà veniva fermato spesso dalle persone per una foto e gli autografi, come gli succede ancora oggi, e per me era normale. Poi, crescendo, ho capito che in generale non era la normalità e mi sono resa conto di vivere in una bolla diversa".

Un'infanzia particolare, resa ancora più difficile dal peso di un cognome ingombrante: "Una mia compagna di classe, a un certo punto, si era messa a dire in giro che avevo buoni voti perché ero raccomandata. Qualcosa di assurdo, perché non ho mai ostentato e non c’era motivo di darmi voti più alti rispetto agli altri. A nessuno dei professori interessava chi fosse mio padre, ma purtroppo certe cose succedono". Ma Michela aveva le spalle forti: "Me lo sono fatta scivolare addosso, perché sono proiezioni di insicurezze delle persone che sostengono quelle accuse. Non hanno a che fare con me".

Ancora oggi essere la figlia di Giancarlo Magalli porta a vivere situazioni fuori dal comune, come le continue richieste delle foto dei piedi del papà: "Non semplicemente le foto dei piedi - spiega Michela - entrano anche nei dettagli. Come dei piedi nei mocassini senza calzini. Gli fanno delle richieste molto specifiche. Poi ci sono le fan che gli scrivono da tantissimi anni e che gli mandano i regali ancora adesso".

Per quanto riguarda invece la vita privata, Michela ha pochi dubbi: "Non voglio sposarmi e avere figli. Una persona mi piace al di là che sia maschio o femmina". E ora l'ultima novità, riguardante il lavoro: "Fino a poche settimane fa lavoravo nella farmacia di famiglia, da parte di mamma, ma ho deciso di cambiare. Ho un’attività di nicchia, interpreto il clown, e faccio serate di intrattenimento tra giochi con le carte, magia e bolle di sapone". Un cambio di vita repentino e inaspettato, ma Michela afferma: "Mi diverto molto ed è un modo di esprimere la mia creatività. Mi chiamano per feste private o per feste musicali per fare intrattenimento. Faccio le magie con le carte ed è divertente perché le persone alle feste sono molto predisposte e tornano bambini".