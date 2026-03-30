Elodie, lo schiaffo di Andrea Iannone: che cosa è sparito

Andrea Iannone ci dà un taglio. Il pilota motociclistico ha deciso di cancellare tutte le foto dal suo profilo Instagram, comprese quelle con le ex compagne. Solo un'immagine si è salvata: è lo scatto con Papa Francesco. I due si sono incontrati nel 2018 e Iannone non ha intenzione di dimenticarlo. Diverso discorso invece per la ex storica, Elodie. I due si erano messi insieme nel 2022, ma quest'anno la relazione è giunta al capolinea. Da quel momento Elodie è stata più volte beccata in compagnia della ballerina Franceska Nuredini.

Si è parlato più volte anche del flirt tra Iannone e Rocio Munoz Morales, ex compagna di Raoul Bova. Anche questo sarebbe già giunto al capolinea. Che tra Elodie e Iannone il clima non è dei migliori, oltre alle foto "sparite", lo si evince anche da una delle ultime paparazzate.