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Elodie, lo schiaffo di Andrea Iannone: che cosa è sparito

lunedì 30 marzo 2026
Elodie, lo schiaffo di Andrea Iannone: che cosa è sparito

1' di lettura

Andrea Iannone ci dà un taglio. Il pilota motociclistico ha deciso di cancellare tutte le foto dal suo profilo Instagram, comprese quelle con le ex compagne. Solo un'immagine si è salvata: è lo scatto con Papa Francesco. I due si sono incontrati nel 2018 e Iannone non ha intenzione di dimenticarlo. Diverso discorso invece per la ex storica, Elodie. I due si erano messi insieme nel 2022, ma quest'anno la relazione è giunta al capolinea. Da quel momento Elodie è stata più volte beccata in compagnia della ballerina Franceska Nuredini.

Si è parlato più volte anche del flirt tra Iannone e Rocio Munoz Morales, ex compagna di Raoul Bova. Anche questo sarebbe già giunto al capolinea. Che tra Elodie e Iannone il clima non è dei migliori, oltre alle foto "sparite", lo si evince anche da una delle ultime paparazzate.

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Diva e Donna li ha immortalati sotto casa della cantante. Il pilota avrebbe raggiunto l’ex compagna in macchina per avere un confronto divenuto ben presto a dir poco teso, come si legge sul magazine: "Qualunque sia stato il motivo, Elodie non sembra proprio aver gradito la visita dell’ex: è uscita di casa e lo ha ‘investito’ di urla. Poi è entrata nell’auto dell’ex, hanno parlato e ne è uscita scura in volto, tesa. Un confronto tempestoso".

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