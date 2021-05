Stasera Italia, Giampiero Mughini sull'emergenza sbarchi: "Siamo lo sfogatoio della tragedia di un continente"

15 maggio 2021 a

"E' pazzesco che sia l’Italia lo sfogatoio della tragedia di un continente": Giampiero Mughini - ospite a Stasera Italia su Rete 4 - commenta in questo modo l'emergenza sbarchi, al centro del dibattito pubblico da giorni ormai. Basti pensare che, come ricordato da Bruno Vespa sul Giorno, dall’inizio dell’anno sono sbarcate 13mila persone, 2mila in più di quante ne erano arrivate nell’intero 2019. "E' una tragedia di proporzioni epiche", ha detto il giornalista.

Mughini, però, non riesce ad accettare che un'emergenza di questo tipo riguardi solo il nostro Paese e l'isola siciliana di Lampedusa in particolare: "È ingiusto che a fare da sfogatoio, da destinazione di centinaia di migliaia di persone che fuggono dalla fame e dalla guerra, sia solo Lampedusa, insieme ad altri quattro isolotti italiani". E ancora: "È facile parlare per me, seduto nel mio studio in un quartiere tranquillo di Roma. Penso che Lampedusa sia - come luogo fisico - l’inferno su questa terra".

L'ospite del talk politico di Rete 4, poi, ha detto la sua anche sulla vicenda Gregoretti: "Sono contentissimo che Salvini sia stato prosciolto da quella che è un’accusa politica. Salvini e tutto il governo di cui faceva parte hanno fatto una politica, con la quale si può essere d’accordo o no, ma i tribunali non c’entrano". Infine ha aggiunto: "La situazione comunque è grave".

