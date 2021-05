Immigrazione, il caso a Verona: "Trovare subito 1.200 case per i profughi". Matteo Salvini: "Ecco perché bloccare gli sbarchi è un dovere"

22 maggio 2021 a

"Con milioni di Italiani in grave difficoltà, bloccare ingressi, sbarchi e sprechi è un dovere". Un tweet con la foto di un articolo del quotidiano l'Arena che pubblica la notizia che a Verona si cercano alloggi per 1200 profughi. Um tema sempre attuale per il leader leghista anche alla luce dei recenti fatti accaduti in Spagna: "Quando un governo di sinistra, come quello spagnolo, respinge in Marocco 5mila clandestini che erano entrati abusivamente nel territorio nazionale, perché la stessa cosa non può farla l’Italia? Considerata l’ennesima nave tedesca che sta facendo rotta a Palermo, chiedo al governo italiano di comportarsi esattamente come quello spagnolo per difendere i confini", aveva spiegato un paio di giorni fa.





E sempre Salvini aveva cercato di suonare la sveglia al ministro Luciana Lamorgese sui migranti. "Aspettiamo notizie dal Viminale...". La delegazione del governo spagnolo a Ceuta, enclave spagnola in Marocco, infatti aveva riferito che il numero di immigrati senza documenti che sono riusciti a entrare illegalmente a Ceuta nel corso della giornata era di 6mila unità.

Un "record" , senza precedenti. Tante sono le persone che avevano attraversato il confine nella città spagnola di Ceuta, con i primi arrivi iniziati lunedì, ha detto il governo spagnolo. Circa 1.500 delle persone arrivate si ritiene siano adolescenti. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha cancellato un viaggio previsto a Parigi: "La mia priorità in questo momento è riportare la normalità a Ceuta", aveva scritto su Twitter. Unità dell'esercito spagnolo sono state quindi schierate su parte delle spiagge dell'enclave di Ceuta per frenare gli arrivi in massa di migranti dal Marocco.

