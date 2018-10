"Natività con i Santi Lorenzo e Francesco d'Assisi" si intitola così il quadro tanto conteso di Caravaggio e che ora Rosy Bindi, presidente della Commissione parlamentare antimafia, vuole riportare a casa. Dipinto dall'autore nel 1609 e rubato nella notte tra il 17 e il 18 ottobre 1969 a Palermo, nell'Oratorio della Compagnia di san Lorenzo, il capolavoro è finito in diverse mani mafiose, tanto da essere oggetto di numerose e contraddittorie dichiarazioni di pentiti. Da allora è una delle dieci opere d'arte più ricercate al mondo e il suo valore virtuale è di 30 milioni di euro.

"La Natività non è stata distrutta, ed è la notizia più importante che siamo riusciti ad accertare. Dobbiamo trovare le tante parti in cui è stata divisa per facilitarne la vendita. Occorre una grande collaborazione internazionale per restituirla all'Italia e a Palermo. Bisognerà partire dalla Svizzera, è il punto di approdo", ribadisce l'ex presidente del Pd. La Bindi già a maggio scorso aveva presentato una relazione finale con tanto di indagini e audizioni, che rivelava la Svizzera come snodo e crocevia dei traffici clandestini internazionali dell'arte rubata.

La politica ne parla davanti a 150 liceali di Roma e di Ostia, tutti invitati al palazzo della Cancelleria dal Dssui (Dicastero vaticano per il servizio dello sviluppo umano integrale). Il recupero dell'opera di Caravaggio, tecnicamente di proprietà della Chiesa, è una parte del progetto della task force internazionale del Dicastero, conosciuta come "Michelangelo for Justice", ideata per combattere "anche con la cultura della bellezza, mafie e corruzione".