"Carola Rackete come il più facinoroso dei gilet gialli". Matteo Salvini ricorre a un'immagine che Emmanuel Macron conosce bene, quella dei protestanti che negli scorsi mesi hanno fatto vacillare l'Eliseo, per smascherare tutta "l'ipocrisia francese". "Premiano la comandante tedesca come fosse un'eroina - attacca il ministro degli Interni italiano -, ma proprio Parigi non aveva risposto alle sue richieste di aiuto".





Dal Viminale, in mattinata, erano state fatte filtrare non a caso le due mail con cui la capitana della Sea Watch, nei giorni caldi della crisi di Lampedusa, aveva avvertito l'Italia di aver chiesto permesso di approdo anche in Francia senza però aver ricevuto risposta."I francesi - conclude il leader della Lega - si schierano con una ong che fa politica in Italia e con una persona che ha speronato una motovedetta della Guardia di Finanza mettendo a rischio la vita dei militari italiani". Ma senza gilet giallo addosso, forse i francesi non l'hanno capito.