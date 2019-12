Matteo Salvini contro la Lamorgese: "Altri sbarchi, altri soldi...". Il grafico che inchioda il Viminale

Le elezioni regionali di Emilia Romagna e Calabria, le più "politiche" della storia recente, si giocheranno anche sul tema dell'immigrazione e Matteo Salvini anche per questo sta bombardando il suo successore al Viminale, Luciana Lamorgese. Pochi minuti dopo lo sbarco a Pozzallo dei 32 migranti a bordo della Alan Kurdi, nave della ong tedesca Sea Eye, l'ex ministro degli Interni incalza il governo: "Altri sbarchi, altri soldi... Governo complice, non vedo l'ora di andare a processo per difendere l'onore del mio Paese", con riferimento al possibile processo per sequestro di persona relativo al caso Gregoretti dello scorso luglio, quando Salvini bloccò per giorni i migranti a bordo della nave militare italiana.











Poi, numeri e grafici alla mano, l'affondo sul Viminale: "Da settembre, con il governo Conte 2, gli sbarchi sono costantemente aumentati come dimostrano i dati ufficiali del ministero dell'Interno - spiegano dallo staff del leader della Lega -. I numeri sono aggiornati alle 8 del 27 dicembre. Nella grafica: in blu sono gli arrivi nel 2017, in rosso quelli nel 2018 e in verde quelli nel 2019. Sugli 11.439 arrivi in tutto quest'anno, 6.304 sono avvenuti con la Lamorgese al Viminale".