Franco Bechis: così Zingaretti alla Regione Lazio vuole regalare soldi pubblici agli amici del Pd

Dalle colonne del quotidiano Il Tempo, il direttore Franco Bechis smonta la messinscena della Regione Lazio, che aveva annunciato un finanziamento di 700.000 euro a vantaggio della Casa Internazionale delle donne, gestita da un'associazione vicina ad esponenti comunisti. Dopo le polemiche sollevate da Fratelli d'Italia, però, il presidente Nicola Zingaretti ha fatto dietrofront e ha addossato la colpa all'ufficio comunicazione. Per Bechis, però, non vi è stata nessuna gaffe: "la notizia è soltanto uscita troppo in anticipo", perché la Regione ha un piano di investimenti molto più ampio.

Secondo Bechis, "la Regione Lazio sta preparando un provvedimento quadro per dare linfa in abbondanza con risorse pubbliche non solo alla associazione della Cossutta (quella che gestisce la Casa Internazionale delle donne), ma anche ad altre di amichetti e amichette del partito delle comiche (il Pd, intende)". E la candidatura del ministro dell'economia Roberto Gualtieri nelle suppletive a Roma è abbastanza indicativa. Il Pd sta stilando la lista delle mancette, con buona pace dei vessati contribuenti laziali.