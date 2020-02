Coronavirus, il 38enne contagiato in Lombardia è in terapia intensiva: il perimetro delle persone a rischio

È in terapia intensiva e in gravi condizioni il 38enne italiano risultato positivo al Coronavirus in provincia di Lodi. "Sono in corso le controanalisi a cura dell'Istituto Superiore di Sanità", spiega in una nota Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia. L'uomo inizialmente ricoverato all'ospedale di Codogno (Lodi) i cui accessi al Pronto soccorso e le cui attività programmate, a livello cautelativo, sono state subito interrotte, è stato ora trasportato all'Ospedale Sacco di Milano, insieme all'Istituto Spallanzani di Roma il centro d'eccellenza italiano per le malattie infettive. "Le sue condizioni sono leggermente migliorate", sottolinea Gallera.











Ovviamente, la preoccupazione ora è quella di "delimitare" il perimetro dei possibili contagiati: "Le persone che sono state a contatto con il paziente sono in fase di individuazione e sottoposte a controlli specifici e alle misure necessarie", spiega ancora Gallera. Il 38enne avrebbe contratto la polmonite virale di Wuhan dopo una cena con un amico italiani che era stato in Cina verso la fine di gennaio, in un locale di Milano.