Coronavirus: Pazzali, 'da Fondazione Fiera Milano massimo sostegno a economia'

Milano, 2 mar. (Adnkronos) - Massimo supporto e sostegno all' economia per arginare gli impatti dell'emergenza sanitaria. Anche Fondazione Fiera Milano si attiva per sostenere il sistema economico colpito dalla diffusione del coronavirus. “Vedo un impegno concreto di Regione Lombardia e di tutte le istituzioni coinvolte per portare a casa il primo risultato essenziale di questa brutta storia: limitare i contagi", afferma Enrico Pazzali, presidente della Fondazione Fiera Milano. "È sin dal primo momento il punto su cui insiste il Presidente Fontana e credo si debba continuare in quella direzione, l'unica in grado di contenere il fenomeno entro confini gestibili dal nostro sistema sanitario. È comprensibile che molte delle misure adottate complichino la vita ad aziende, professionisti e cittadini, ma credo che questo sacrificio, compiuto oggi, possa consentirci di evitare maggiori rischi domani".

Le previsioni e stime dell'Ocse, continua Pazzali, "evidenziano ripercussioni non lievi sulle economie di tutto il mondo. Sono però certo che, grazie a unità di intenti e coraggio, le nostre imprese e il sistema economico lombardo nel suo complesso sapranno rispondere con determinazione e forza, uscendo da questa emergenza ancora più competitivi di prima".