Migranti, spuntano le istruzioni dalla Turchia su come arrivare in Italia: la denuncia di Matteo Salvini

È emergenza migratoria al confine tra Grecia e Turchia. Il presidente Recep Tayyip Erdoğan ha aperto la strada verso l'Europa ai quasi 4 milioni di rifugiati ospitati da Ankara. Una decisione che Matteo Salvini commenta immediatamente. "Erdogan apre le frontiere promettendo di inviarci milioni di immigrati, una tv turca in lingua araba fornisce istruzioni per la fuga in Europa, indicando per l'Italia Bologna come punto di snodo. Dedicato a quelli che... viva la Turchia nell'Unione Europea" chiosa il leader della Lega in merito all'idea di annettere il Paese agli stati membri. Intanto le popolazioni greche al confine stanno cercando di impedire l'entrata alle circa 117mila persone ammassate alla frontiera.

