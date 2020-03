03 marzo 2020 a

a

a

Venezia, 3 mar.(Adnkronos) - "Il trend per ora è assolutamente sostenibile e non rispecchia gli algoritmi e le previsioni della crescita esponenziale". Lo ha sottolineato il presidente del Veneto Luca Zaia in riferimento agli ultimi dati sui casi positivi in Veneto. "La sanità sta tenendo - ha assicurato - stiamo curando coloro che sono sintomatici, però ricordo che gli asintomatici sono più di 260 sui 307 casi complessivi".