Beatrice Venezi, i veti permanenti danneggiano il teatro

Alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia sta accadendo qualcosa che nel teatro musicale italiano non si vedeva da tempo: il conflitto interno non resta più confinato nelle stanze delle trattative ma emerge pubblicamente, attraverso comunicati, prese di posizione e dimissioni clamorose. L’ultimo episodio è il comunicato diffuso dai sindacati dello spettacolo, nel quale si parla apertamente di «clima che non consentirebbe di operare con serenità» e si mette in discussione il modo in cui il sovrintendente Nicola Colabianchi gestirebbe incarichi e nomine. Parole pesanti, che arrivano dopo settimane di tensioni e polemiche.
Il punto però non è soltanto la cronaca di uno scontro interno. Il caso veneziano riporta alla luce un nodo antico del sistema lirico italiano: il confine tra gestione e partecipazione. Per capire cosa sta succedendo bisogna ricordare che i teatri d’Opera italiani non sono semplici istituzioni culturali: sono organismi complessi, finanziati con fondi pubblici e storicamente caratterizzati da una forte presenza sindacale. Negli anni Settanta e Ottanta molti teatri lirici sono stati veri e propri laboratori di relazioni industriali, dove le rappresentanze dei lavoratori avevano un peso rilevante non solo nelle questioni contrattuali ma anche nell’organizzazione della vita teatrale. In alcuni teatri le riunioni e le decisioni artistiche avvenivano addirittura presso le sedi del partito. Da qui nasce una consuetudine che nel tempo si è radicata: l’idea che le decisioni importanti debbano essere condivise.
Ma che cosa significa davvero questa parola? Nel linguaggio sindacale “condivisione” indica il diritto a essere informati e consultati prima che determinate decisioni vengano prese. Tuttavia, quando questo principio viene applicato alle scelte artistiche o gestionali, il confine diventa inevitabilmente ambiguo. Un teatro d’Opera non è un’assemblea permanente. Qualcuno deve pur assumersi la responsabilità delle decisioni. Ed è proprio su questo confine che oggi si consuma lo scontro veneziano. Il comunicato sindacale lascia intendere che il problema non sia la singola nomina o il singolo incarico, ma il metodo con cui la direzione del teatro prende le decisioni.
In altre parole, la critica riguarda la percezione di una gestione ritenuta troppo autonoma rispetto al tradizionale sistema di confronto interno. Il segnale più clamoroso di questa tensione è arrivato con le dimissioni di Domenico Muti dall’incarico di consulente del teatro. Un caso che ha colpito molti osservatori: si tratta infatti del figlio di Riccardo Muti, figura centrale nella storia della direzione d’orchestra italiana. Secondo quanto riferito dal sovrintendente Colabianchi, il lavoro avviato da Muti avrebbe potuto generare per il teatro risultati economici rilevanti, con progetti in grado di produrre entrate nell’ordine di circa un milione di euro. Eppure la sua posizione è stata oggetto di contestazioni, in particolare per un compenso annuo di circa 30.000 euro, cifra che in qualunque contesto internazionale del management culturale apparirebbe tutt’altro che eccezionale.
Il paradosso è evidente: mentre si discute di cifre relativamente modeste, si rischia di compromettere iniziative che potrebbero rafforzare la solidità economica del teatro. Ma la vicenda Muti è solo la punta dell’iceberg. Il problema reale è che la tensione interna alla Fenice è ormai uscita dalle sedi tradizionali della negoziazione ed è diventata pubblica. Direzione e sindacati non si parlano più nelle riunioni, ma attraverso comunicati e post sui social.
Di fatto Facebook è diventato la nuova sala sindacale della Fenice: il luogo degli sfoghi, delle accuse e delle prese di posizione. Con una differenza sostanziale però: lì non rispondono gli interlocutori diretti, ma un pubblico indistinto che spesso ignora completamente le dinamiche del teatro e finisce per trasformare ogni discussione in una rissa ideologica. Il risultato è grottesco: un grande teatro d’Opera che invece di risolvere i propri conflitti nelle sedi istituzionali li mette in scena sulla piazza digitale. In un teatro lirico questa situazione è particolarmente delicata.
L’Opera è una macchina complessa che coinvolge orchestra, coro, tecnici, amministrazione, artisti ospiti e direzione. Il funzionamento dell’insieme richiede equilibrio e cooperazione. Quando la tensione diventa permanente, il rischio è che l’istituzione perda energia proprio dove dovrebbe concentrarla: nella produzione artistica. La storia dei teatri italiani dimostra che questo equilibrio è sempre stato fragile. Non è un caso che molti direttori musicali abbiano avuto permanenze relativamente brevi nelle fondazioni liriche italiane. Le tensioni tra autonomia artistica e dinamiche interne sono una costante del sistema.
La domanda che emerge oggi dalla vicenda veneziana è semplice ma cruciale: dove finisce la partecipazione e dove comincia la responsabilità di chi dirige un’istituzione culturale? Se il principio della condivisione diventa un veto permanente, il rischio è l’immobilismo. Se invece la direzione ignora completamente il confronto interno, il conflitto diventa inevitabile. Trovare un equilibrio tra queste due esigenze è sempre stato difficile. Ma senza questo equilibrio nessun teatro può funzionare davvero. E la Fenice, uno dei simboli culturali più importanti d’Italia, merita probabilmente qualcosa di meglio di una guerra permanente tra governance e rappresentanze interne.