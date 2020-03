Enrico Mentana smonta Milena Gabanelli al TgLa7. Truffe alle assicurazioni auto? "Non ho la patente"

03 marzo 2020 a

a

a

Enrico Mentana smonta Milena Gabanelli in diretta durante l'edizione serale del TgLa7. Durante l'ultima edizione del telegiornale il direttore infatti ha introdotto il servizio della giornalista d'inchiesta sulle truffe ai danni delle assicurazione nel settore automobilistico. La Gabanelli a quel punto ha illustrato per sommi capi i punti della sua inchiesta. Dopo quindi tutta una serie di dati e problemi legati alle quattro ruote e alle polizze da parte della fondatrice di Report, con tutte le differenziazioni tra Nord e Sud Italia, Mentana l'ha smontata davanti a tutti con un commento lapidario che ha lasciato senza parole la giornalista: "Non ho la patente".