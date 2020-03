Le Sardine salgono a bordo delle navi Ong per salvare i migranti

03 marzo 2020 a

a

a

Le Sardine saliranno a bordo della nave di Merditerranea Saving Humans nella prossima missione che prenderà il via a breve. Lo hanno annunciato a Palermo, durante un incontro con Alessandra Sciurba di Mediterranea. All'incontro hanno partecipato Giulia Trappoloni, Lorenzo Donnoli e Jasmine Cristallo, tra i creatori delle Sardine. E mercoledì 3 marzo le Sardine hanno raggiunto a Licata la nave Mare Jonio, dissequestrata da poco. La missione cui prenderanno parte, secondo quanto riportato dall'Adnkronos, dovrebbe essere la prossima che prenderà il via a breve.

"I valori di Maria De Filippi" Santori, altra supercazzola: come spiega il sì a Mediaset

In fondo contatti tra l'Ong e Santori&co, scrive il Giornale, erano già avvenuti in passato. Sul palco erano anche saliti Pietro Bartolo e Giorgia Linardi di Sea-Watch, che avevano "ribadito l’urgenza di conquistare un cambio di rotta per la politica italiana ed europea, sul tema dei migranti, dei profughi, dei diritti umani". "Grazie sardine - aveva scritto in una nota Mediterranea - grazie moltitudine, grazie perché non siamo soli. E non lo sono quegli esseri umani che proveranno ad attraversare il mare fuggendo dall’inferno. Noi da loro vogliamo tornare, per stringere le loro mani e non permettere che muoiano, per abbracciarli e dirgli che c’e’ anche un altro mondo possibile".