Coronavirus, Giuseppe Conte: "Valutiamo la chiusura totale delle scuole"

È una emergenza sanitaria e bisogna valutare tutti i provvedimenti, anche i più estremi. Giuseppe Conte avverte: "Non siamo alla pandemia, ma i numeri dei morti e dei nuovi contagi dicono che il Paese deve essere pronto. La priorità è potenziare gli ospedali e scongiurare il collasso del sistema sanitario nazionale.siamo ancora in una situazione di allarme, secondo i dati scientifici. Il contagio potrebbe anche estendersi, non sappiamo quando raggiungeremo il picco". E se per quanto riguarda la chiusura degli stadi "sarà la Lega calcio a decidere se giocare a porte chiuse o rinviare le partite", sulle scuole avvisa: "Non possiamo escludere in assoluto la chiusura totale, anche se non è stata ancora chiesta dagli scienziati".