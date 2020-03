Coronavirus, il ministro Stefano Patuanelli in autoisolamento: aveva incontrato l'assessore lombardo positivo

04 marzo 2020 a

Stefano Patuanelli è in autoisolamento al Mise e ci rimarrà fino a martedì 10 febbraio. Il ministro dello Sviluppo economico era stato a contatto diretto con Alessandro Mattinzoli, l'assessore della Regione Lombardia che è risultato positivo al test del coronavirus. Patuanelli non ha alcun sintomo ed è risultato negativo, ma la misura precauzionale era necessaria dopo l'incontro con l'assessore lombardo, risalente allo scorso 25 febbraio. Fonti ministeriali assicurano che Patuanelli è stato l'unico ad essere entrato in contatto con Mattinzoli, tra l'altro per un massimo di 15 minuti, nella stanza degli arazzi del Mise. Il ministro continuerà a lavorare a pieno regime, ma terrà le sue riunioni in conference call: infatti non è presente a Palazzo Chigi, dove devono essere decise le misure sanitarie di contenimento del Covid-19.