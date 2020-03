Modena, vino Lambrusco al posto dell'acqua: il clamoroso guasto della cantina che manda in tilt le condotte dell'acquedotto

Francesco Fredella 05 marzo 2020 a

Strano, ma vero. Apri il rubinetto dell’acqua ed esce Lambrusco. Vino. Un piccolo guasto in un silos della cantina manda in tilt le condotte dell’acquedotto e il vino finisce nella case di tutti. Scena da film. Forse una sorpresa vera e propria a Settecani di Castelvetro, in provincia di Modena. “Siamo rimasti senza parole”, hanno raccontato i residenti del paesino del Modenese.

Dopo poche ore tutto è tornato alla normalità. Il Comune ha immediatamente imputato la stranezza a "un guasto improvviso all'impianto di un'azienda dell'area" e che ha iniettato ad alta pressione il vino frizzante nella rete idrica della frazione. La perdita "di liquido alimentare (vino) non dannosa per l'organismo e priva di rischi sia igienici che sanitari".