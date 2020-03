Coronavirus, Le Iene sospeso: un caso in redazione, paura a Mediaset

08 marzo 2020 a

Paura coronavirus a Le Iene: il programma di Italia 1 stasera non andrà in onda e verrà sospeso da Mediaset per un caso di positività al Covid19 in redazione. Si parla già di due settimane di stop, ma il timore è che vengano coinvolte dal contagio anche manovalanze e altri protagonisti della tv del Biscione.

"Nella redazione del programma di Italia 1 Le Iene si è verificato un caso di positività al Coronavirus - si legge nel comunicato ufficiale dell'azienda -. Nonostante il caso non riguardi la squadra di professionisti presente negli studi televisivi, Mediaset ha preferito sospendere il programma per cautela sanitaria e ha invitato tutti i professionisti coinvolti a restare in isolamento domiciliare. Pertanto le prossime puntate del programma non andranno in onda in attesa degli sviluppi della situazione”.