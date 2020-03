Serale Amici, Al Bano canta il coronavirus: "Dimmi quando tu verrai, quando morirà il virus"

07 marzo 2020 a

Al Bano Carrisi e Romina Power sono i super ospiti del serale di Amici 19. Maria De Filippi li ha voluti fortemente non solo per regalare al pubblico di Canale 5 le esibizioni dell'iconico duo, ma anche per offrire spalle importanti ai giovani talenti in gara. In particolare nella puntata di venerdì 6 marzo, Al Bano si è cimentato in un duetto con Nyv e ha regalato un siparietto molto curioso. "Dimmi quando tu verrai", canta la concorrente di Amici. "Non lo so", è la replica del leone di Cellino San Marco. Che poi si lancia un un verso inedito di grande attualità: Nyv canta ancora "Dimmi quando quando quando" e Al Bano risponde "quando morirà il virus". Un riferimento all'emergenza coronavirus che ovviamente non è passato inosservato al mondo della rete.