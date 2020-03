Coronavirus, Barbara D'Urso e l'appello ai meridionali in fuga da Milano: "Vi prego"

Francesco Fredella 08 marzo 2020 a

Anche Barbara d’Urso in prima linea, oltre che con i suoi programmi in diretta, anche sui social per ricordare a tutti di seguire le linee guida del Governo per fronteggiare l’emergenza Coronavirus. “Limitiamo la diffusione del virus, vi prego”, scrive su Twitter la regina degli ascolti di Canale 5.

Sono giornate difficili per l’intero Paese. Il Coronavirus sta mettendo in ginocchio anche l’economia. Ma molti personaggi della tv ogni giorno, sempre in diretta, informano l’Italia intera sullo stato dell’emergenza. Con i suoi tre programmi (Pomeriggio, Live e Domenica Live), la D’Urso insieme ai suoi oltre 3 milioni di spettatori al giorno (con uno share che supera il 20%) sta portando avanti una vera battaglia per la diffusione di consigli utili in un momento cosi difficile. La macchina giornalistica non si ferma. E continua anche sui social dove Barbara conta oltre 2,5 milioni di follower. Quindi un altro canale utilissimo per diffondere corrette informazioni.